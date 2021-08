“El trabajo que hacemos es sobre la escena, vamos experimentando lo que hacemos, no surge en la dramaturgia, sino conforme lo vamos ensayando y ‘Tonta’ surgió por iniciativa de Arlet, que se me acercó en 2015 o 16, empezamos a trabajar y escribir unas líneas, sacamos cuatro o cinco escenas de una obra y posteriormente Arlet con toda la honestidad que le caracteriza me dijo que no le gustaba”, compartió.

Ese primer trabajo lo siguió con Verónica Bravo y de ahí surgió la puesta Visceral, y con Arlet reformuló la dramaturgia a partir de que ella le presentó un cuento que hablaba de una chica con necesidad de trabajar.

“Trataba de un personaje que le empiezan a ocurrir cosas, al principio decíamos sí porque es muy tonta, luego entendimos que todas estas veces que se han burlado de nosotros por ser ‘tontos’, es en realidad porque vemos las cosas de una manera diferente, no porque no tengamos la capacidad de resolver las cosas”, añadió.