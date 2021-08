Todas tienen respuestas: “A los 13 años (viví el acoso) me di cuenta de que lo era hasta los 19”, “No recuerdo exactamente, pero alrededor de los 13, me di cuenta que pasaba siempre en mi entorno, pero hasta que me sucedió a mí, lo noté aún más”, “A los 7 años, me di cuenta a los 12”, “Hace un año, por mi ex novio. Me di cuenta hasta que finalizó la relación”.

La muestra contiene además un video de la artista, carteles intervenidos, pintura, fotografía, instalación y forma parte de las las actividades de “Tendederos Sinaloa”, en las que participan artistas de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán.