Se rinden al amor de Pablo Neruda en la Biblioteca Municipal ‘Manuel Bonilla’

Una emotiva sesión de lectura se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Municipal Ing. Manuel Bonilla, dentro del programa “Martes del Abuelo”, del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la que los asistentes se sumergieron en la lírica universal con la lectura de la Antología Esencial del poeta chileno Pablo Neruda.

Fiel a su esencia, el programa reunió a personas de la tercera edad y público en general en un encuentro dedicado a la palabra. La lectura se centró en la obra de Neruda, autor de “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” .

A través de versos que exploran el amor, la melancolía, la naturaleza y la identidad latinoamericana, los asistentes viajaron por la geografía emocional del autor y se generó un ambiente de profunda reflexión donde la poesía de Neruda, caracterizada por su intensidad y su lenguaje accesible.

La sesión fue una lectura en voz alta, y un diálogo intergeneracional, donde distintas voces compartieron la resonancia de los versos en sus propias vidas. Los rostros de los “abuelos” reflejaban la nostalgia y la emotividad al escuchar poemas que han marcado a generaciones.

El programa “Martes del Abuelo” es una de las actividades culturales más nobles impulsadas por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el desarrollo cultural y la integración social de los adultos mayores a través de la literatura.