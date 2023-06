En la pieza hay seis variaciones para barítono y saxofones, para flauta píccolo, trombones, clarinetes, violonchelos y sax tenor, trompetas, tubas y contrabajos, cornos y glockenspiel (carrillón).

Luego, interpretaron la Sinfonía de los Juguetes, una obra atribuida a Joseph Haydn, adaptada para banda sinfónica por el maestro Hernández Cano, y en la que participaron como invitados los músicos Daniela Camero Franco, Kiara España Robles, Karen Monárrez Duarte, Osvaldo Quiñónez Ontiveros y Julio Cervantes Contreras.

En el concierto participaron también ex integrantes de la Banda, para enriquecer la celebración, Daniel Flores Zataráin, Hédrick Fernando López Inda, Erick Francisco Monzón Castro, Omar Castillo, Ricardo López, Juan Sebastián Hernández Zazueta y Félix Enrique Ochoa.

Luego, interpretaron Baguira, de El libro de la Selva, una pieza para saxofón alto y banda, de Ferrén Ferrán, con la participación como solista de Francisco Javier Vázquez Sánchez, y dieron paso a Flautas Celtas, para dos flautas y banda, de Kurt Gäble, con Itzairis López Inda y Denia Beltrán García, como solistas.

Siguieron con la Segunda Suite para Banda, una pieza latino mexicana de Alfred Reed, con temas como Son Montuno, Tango, Huaracha y Paso Doble.

La celebración culminó con Jazz Suite, de Dimitri Shostakovich, con arreglos de Johan De Meij, integrada por Marcha, Vals lírico, Danza No. 1, Danza No. 2, Vals No. 2 y Final.

En el mundo

Fiesta de la Música es una celebración internacional cuyo propósito es promocionar la música de dos maneras: una, con los músicos aficionados, tocando voluntariamente en las calle, y dos, con la organización de conciertos gratuitos, para que el público tenga oportunidad de presenciar estos eventos con sus artistas preferidos.