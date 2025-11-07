Seleccionan obra de César Bañuelos para la colección Palabras del Humaya

La obra “Meztli y la princesa fantasma”, escrita por César Cipriano Bañuelos García, fue seleccionada en la convocatoria de apoyo a proyectos de publicación 2025 “Palabras del Humaya”.

Minerva Solano Moreno, Adriana Velderráin y Ulises Cisneros, integrantes del Jurado Calificador, consideraron de manera unánime que este texto fuera publicada por el sello editorial Palabras del Humaya, por las siguientes consideraciones:

“Reúne de manera muy acertada los atributos de una obra en el género de literatura infantil, entre sus principales cualidades destaca que, en el aspecto formal explora con gran acierto las posibilidades del lenguaje literario para conformar un imaginario en el que se desarrolla la trama de la historia, que por su parte fortalece la tradición de los vínculos familiares, a través de una historia fantástica que tiene el potencial de atraer y fomentar la creatividad infantil”.

Señalaron, además, que el escritor tiene como resultado un libro de literatura infantil muy sólido, con las cualidades necesarias para atraer la atención y entusiasmo del público infantil.

El director general del Instituto, Adolfo Plata Guzmán, acompañado por Jorge Escalante, responsable de este programa, se encargó de comunicar personalmente a César Bañuelos que su obra “Meztli y la princesa fantasma”, dedicada a su hija, fue la ganadora de la convocatoria 2025.

Finalmente, le informó que la obra se someterá a los criterios editoriales del IMCC, quien se encargará de publicar la obra en los tiempos que marque el calendario de trabajo del sello editorial “Palabras del Humaya”.

La convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, invita a participar a escritoras y escritores, académicos e investigadores originarios del municipio de Culiacán o con residencia de 5 años en el municipio.

César Cipriano Bañuelos García es de formación médico veterinario, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2022 publicó en la antología de micro relatos “El futuro en 100 palabras” de la Ibero León.

También ha participado en cuatro antologías de cuentos de terror con el Grupo Editorial Letras Negras. Fue ganador del Segundo Festival del Horror en las Artes del Instituto Sinaloense de Cultura.

En 2024 publicó su primer libro de cuentos, “Paraíso mórbido” con el sello editorial Alas de Cuervo y en 2025 participó en la antología “Laberinto de lo inhumano” con Estigma Ediciones.