Si con la primera hija su mundo se revolucionó, cuando llegó la segunda (Sabina) en 2012, su vida se volvió un “torbellino”, llegando al mundo una niña fuerte, y quien desde pequeña empezó a formar parte en la vida artística de Daniel.

“Desde chicas las he ido adentrando a este mundo, Sabina por ejemplo ya apareció en uno de mis videos, de igual forma con Sasha, pues ambas han heredado el gusto y talento por la música, las artes, por lo que poco a poco han ido aprendiendo de este medio, con la idea de que, en un futuro, podamos realizar algunos proyectos”.

Detalló que Sasha ha tomado clases de teatro, y actualmente está estudiando la licenciatura en diseño y arte multimedia, carrera que Daniel considera artística. También aprende música a través de él, ya sea tocando el piano, la guitarra, o los cajones, mientras que Sabina está enfocada en el diseño de modas, de igual forma toca el piano, el cajón, entre otros. Todo esto con el objetivo de que vivan esta experiencia

“Si yo pudiera me gustaría tener muchos hijos hasta formar una batucada, sería padrísimo verlos a todos tocar, pero no se puede, sí soy muy niñero, me encantan los niños, soy un papá juguetón, he aprendido mucho a bajarle, a no exigir tanto, algo que de manera inconsciente haces porque así te lo enseñaron en casa, he tratado de modernizarme más como papá, dejando actitudes o una educación que hoy en día no encaja”.

A ellas, dijo, siempre les ha inculcado el sentido de libertad, de elegir y hacer lo que les gusta, explotar su talento, prepararse, por lo que, como papá, siempre está atento a captar esos dones, talentos que ambas puedan tener y saberlo mejorar, guiándolas para que todo fluya de manera natural.