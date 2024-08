Su proyecto ecológico con el que se busca crear conciencia sobre el medio ambiente, llevó a Siu Ling Cotero Chío, a representar a Sinaloa y buscar la corona de Miss Earth, en el Nacional que se efectúa desde este 29 de agosto y hasta el 7 de septiembre, en Tlaxcala.

La actual Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, ya llegó a la Hacienda Soltepec, sede de las pasarelas de Miss Earth 2024.

Durante 10 días representantes de cada estado participarán por la corona en diversas categorías incluyendo trajes de baño, trajes típicos y un desfile con causa.

“Me invitaron a ser Miss Earth Sinaloa, me designaron hace poco tiempo, no estaba muy segura si lo quería hacer o no, porque tengo un compromiso como Reina de los Juegos Florales, pero dije, bueno me voy a animar, ya es la concentración. , y de ahí para adelante, lo que salga, pero si no siempre tendrá el título de Reina de los Juegos Florales”, comentó Cotero Chío.

La invitación comentó se debió a la campaña ecológica que realizó en su candidatura de Reina del Carnaval.

“Durante mis manifestaciones como candidata a Reina del Carnaval, siempre utilice materiales reciclados, no tenía globos, yo creo que por ahí nació la idea de llamarme, y yo siempre dije como candidata que a mi me gustaría mucho inculcar a la gente lo que es el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, y pues también la educación ambiente, que van de la mano y creo que por eso me eligieron”.

En lo personal informó que ya tiene preparado su proyecto ecológico que muy pronto empezará a andar.

“Referente a mi proyecto social si lo voy a llevar a cabo, se va a llamar Pulmones verdes, quise que fuera algo diferente, porque aquí estamos cerca al mar y mucha gente me pudo haber dicho que hiciera algo relativo al mar, pero creo que lo de los árboles, la tala, la deforestación, lo podemos ver en todo México, no sólo en la zona de costa y me guie por ese lado”.

“Ahorita como Reina de los Juegos Florales creo que tengo ese apoyo por parte de la gente de aquí, y entonces quiero que todo lo relativo al medio ambiente tengan más conciencia por medio de la gente, y también por medio de los empresarios”.

La concentración en Tlaxcala inició el 29 de agosto y concluirá el 7 de septiembre, con la participación de 24 candidatas. Por lo que la mazatleca ya vivió su primer día en aquellas tierras.

“La concentración será de 10 días, de ahí se elegirá a Miss Earth México que representará a México de manera internacional, pero también hay otras dos coronas, entonces nos estamos preparando para lo que venga, pero siempre haciendo énfasis en el medio ambiente y lo que queremos lograr como sociedad”.

Mentalmente dijo sentirse fuerte, y llena de ganas de hacer un gran papel en el certamen.

“Me siento preparada, siento que tengo las bases ahorita del Carnaval, porque es algo muy reciente, y siempre me he seguido preparando en oratoria, en clases de pasarela y espero se pueda dar un buen resultado, evidentemente no es igual porque ahora vas a competir con personas más preparadas, sé que varias candidatas llevan meses preparándose, ya mí me designaron hace poco, entonces, obviamente vamos a dar lo mismo o hasta más que en Carnaval, pero siempre quiero hacer énfasis en eso, que no voy a dejar de lado ser Reina de los Juegos Florales, voy a llevar a los dos al mismo tiempo, a la par, se que es muy difícil, pero creo que lo podemos lograr y espera los calendarios de actividades. Estoy preparada, muy ansiosa, pero muy emocionada sobre todo”, señaló.

De momento la mazatleca tuvo su primer acercamiento con las concursantes que estarán buscando, al igual que ella, ser la representante de México a nivel internacional.

Internacional

La ganadora será la encargada de representar a México en Filipinas en noviembre de este año.