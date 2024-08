Siu Ling Cotero Chio, Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 buscará la corona de Miss Earth, como representante de Sinaloa.

El certamen de belleza se llevará a cabo en Tlaxcala, en septiembre de 2024.

A través de un comunicado, Cotero Chio agradeció también el apoyo que recibido desde sus inicios como candidata a Reina del carnaval de Mazatlán 2024 y luego como Reina de los Juegos Florales.

Además, agregó que cumplirá con sus resposabilidades del reinado.

“He aceptado dicha invitación primeramente tomando en cuenta a las autoridades del instituto de Cultura, haciendo con ellos mi compromiso de cumplir con mis responsabilidades en lo que resta de mi reinado”, apuntó.

“Soy una mujer que cree en los retos y se que este me permitirá poner en alto a mi bellos estado Sinaloa. Miss Earth es una plataforma que me permitirá cumplir un sueño que siempre he deseado, fomentar una mejor cultura en favor del medio ambiente y en el cuidado de nuestro planeta”.

Como candidata a reina del Carnaval, añadió, durante todas las manifestaciones que se realizaron utilizó sólo material reciclado, rechazó diversas ofertas de posibles patrocinadores que le ofrecían arreglos con globos, sabedora que su material contamina de manera importante.

“Me despido expresándoles que aquel pequeño grano que puse en aquel entonces, hoy se transforma en una gran plataforma que me permitirá promover el programa pulmones verdes, del cual estaré informando durante los próximos días a través de mis redes”.