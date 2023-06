Esos votos y abstencionismo tienen su lógica, aparte de los trucos electorales: la gente está harta y muy adoctrinada de los partidos que decepcionaron y vota por el castigo, por la omisión, vendiendo su voto o convencidos de que no hay de otra o por ideología, pero se dan un balazo en el pie.

¿Qué pasa en la mente de los votantes mexiquenses que eligen, sabiéndolo, a una candidata juzgada teniendo tanta gente capaz y honesta en el estado? ¿No que ya estaban cansados de tanta corrupción y que prefieren el cambio? En los hechos no resulta así, el sentido común se rebela.

Los que se abstienen por no simpatizar con el candidato del PRIAN ni de Morena engordan el caldo al gobierno que justamente no desean.

Sin embargo se siguen comentando las banalidades mañaneras “sesudamente” por los comentaristas en todos los medios y por los avisados ciudadanos que se graban para advertirnos corrigiendo al presidente, no terminan de entender que lo que busca es acaparar la atención y distraer incluso a costa de su propio prestigio, como el desafortunado caso de Dina Boluarte presidente de Perú que nos manchó a todos.

Un pueblo puede perder la confianza en sus gobernantes pero no la esperanza me decía un experto político, cuando se pierde la esperanza se pierde todo, así prefieren a alguien no idóneo porque siguen creyendo en los dichos y promesas sabiendo que son mentiras porque que les da esperanza. Es como la solterona que prefiere ser golpeada a ser abandonada.

En realidad no importan tanto los candidatos, importa mantener el sistema que les “regala” pensiones y en un hombre que dice ser el paladín de la justicia y que promete el paraíso, creen que esto es mejor que volver en brazos del PRIAN. Además la candidata de la Alianza se manchó con el estigma del PRI. Prefirieron las corruptelas de Texcoco que las de Atlacomulco.

Nunca antes habíamos visto tanta mediocridad en quienes tienen puestos públicos ni gobernantes tan manifiestamente aliados con los narcos, claro las consecuencias las pagamos todos.

Falsos dilemas

Gente pensante y lo que percibimos en el país se plantean entre otras cosas: 1. Votar por el PRIAN traidor sería retroceder, 2. No creen o no quieren ver la actual corrupción porque los medios que las mencionan “están vendidos”, entonces dejan de enterarse de la verdad.

4. Se sienten representados creyéndole porque es del pueblo pero reprueban la violencia, la economía y la salud, una rara disociación. 5. No advierten la seriedad del ejército comprado que está dividido y hay muchas deserciones, 5. No quieren ver que somos un narco estado creciente y...

6. Simpatizan los ataques al INE, a la SCJN y al INAI, así los ciudadanos favorecen que los 3 poderes se sometan a uno solo, creando las condiciones de una dictadura. México está casi en manos de un solo hombre, debilitaron las instituciones adrede, sin la transparencia del INAI ocultan su corrupción, con un INE débil manipularían los votos, pero la SCJN está cumpliendo a pesar de 2 ministras impuestas.

Respondiendo

1. En realidad el dilema de votar por el pasado es falso, el actual partido está lleno de “chapulines” del PRIANPRD: siguen siendo los mismos diablos disfrazados.

2. La tan acusada “Mafia del Poder” sigue sin tocarse, los mismos empresarios siguen haciendo negocios con el gobierno, la justicia no tocará a ningún expresidente en este período a pesar de ser tan acusados y sometidos a “juicio popular”.

3. Lo regalado cuesta caro, las pensiones y el excesivo gasto en las 3 obras faraónicas que ya elevaron 3 veces su presupuesto no tienen fin. Para darte una idea “el pago de intereses por la deuda pública (costo financiero) se elevó 46.3% en el 1er trimestre del año comparado con el del 2022” (SHCP).

Lo más alarmante es la deuda pública con respecto al PIB superó al 49.9 % de lo aprobado por el congreso (SHCP) o sea: debemos la mitad de lo que ingresamos.

Estamos en muy serio riesgo, ahora toma conciencia.