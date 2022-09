$!Suenan las cuerdas del mundo en el Edificio Central

Momentos después, el graduado de la Licenciatura en Música por la Universidad Autónoma de Sinaloa ejecutó La vie en rose, de la cantante y compositora de origen francés Edith Piaf, Don’t stop me now de Freddy Mercury, Let it be y Hey Jude del fallecido John Lennon, así como el tango Por una cabeza, del compositor argentino Carlos Gardel.

Fly me to the moon, de Bart Howard, también formó parte del repertorio que el músico originario de la ciudad de Culiacán ofreció al interior del Edificio Central, tema con el que concluyó su participación en el programa adscrito a la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora cultural.