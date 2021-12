Encontrar personas que le digan que leen sus libros, que los comparten con niños porque son mediadores de lecturas, es lo mejor que le ha podido pasar como escritor, aseguró Francisco Hinojosa.

Al recibir el Premio Letras de Sinaloa, por su destacada propuesta cuentística que lo convierte en uno de los mejores maestros del género en nuestro tiempo, según el acta del jurado, el escritor mexicano reconoció que esto le ha dado durante estos días la Feria Internacional del Libro de Los Mochis.

“Tengo muchos queridos amigos aquí, estoy muy agradecido con todos ustedes, me he encontrado con gente que me ha felicitado, otros me dicen que leen mis cuentos, que los leen a los niños porque son mediadores, esto siempre es uno de los más grandes premios que puede recibir un escritor: tener lectores ”, dijo durante la ceremonia de premiación.

El autor de La peor señora del mundo, recordó cuando el escritor Élmer Mendoza ganó este mismo reconocimiento y a los otros autores que lo han ganado.

“Me sentí muy halagado de estar en este grupo de escritores, pensadores que admiro profundamente”.

Agradeció al jurado, a la Feria del Libro de Los Mochis, a la que ha venido varias veces.