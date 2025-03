Tocará Anastasiya Petryshak la obra que fue su primer amor

Las cuatro estaciones de Vivaldi fue el primer amor de la violinista ucraniana Anastasiya Petryshak. Tenía 8 años cuando la escuchó por primera vez, con un músico callejero, en una de las plazas de su ciudad.

Fue una obra de la que quedó profundamente enamorada y este viernes 21 de marzo la interpretará, acompañada de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la dirección de Armando Pesqueira, en un concierto que forma parte de la Temporada SAS-Isic 2025, a las 17:00 horas.

Tenemos un programa muy interesante, incluyendo Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, que es un trabajo universal y, por supuesto, es un trabajo muy hermoso, pero también es muy personal para mí. Es mi primer amor, yo descubrí el violín gracias a las cuatro estaciones de Vivaldi, y era pequeña y había visto a un músico tocando en la calle esta increíble composición”, compartió la violinista que ya se encuentra en Culiacán.

“Es una obra de la que me enamoré y así comencé a tocar violín. Y también fue la primera grabación, la primera que grabé en mi primer CD que se llama Amato Bene, y es la primera composición por la que me enamoré del violín, del instrumento y tocarla aquí hace que este concierto sea muy especial”.

Anastasiya es una de las violinistas más aclamadas de su generación. Nació en Ucrania en 1994, comenzó su carrera a los ocho años. Se trasladó a Italia en 2005 para estudiar con Salvatore Accardo y luego a Suiza, donde obtuvo su Master Soloist en ZHdK y desde entonces ha actuado en escenarios de renombre en Europa, EE.UU., México y Asia, con orquestas como la Royal Philharmonic y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Desde 2010 colabora con Andrea Bocelli.

El programa incluye también la Pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesta en 1787, que es una de las obras más conocidas e interpretadas en todo el mundo.

“Creo que es un buen combate entre Mozart y Vivaldi en el concierto, así que le damos un toque moderno y contemporáneo a la música antigua”.

Petryshak recordó que hace tres años vino a México y le sorprendió ver a una audiencia tan cálida.

“Es increíble la energía que hay aquí. La gente no es distante, es muy hermosa. Y tocar para una audiencia así es increíble, porque quieres expresarte más, compartir más, crear esta conexión especial que solo sucede en el concierto”, dijo.

“Y con la orquesta el sonido era muy rico y agradable. También encontré a algunos ucranianos dentro de la orquesta y eso me sorprendió, después del primer ensayo me decían que también eran de Ucrania.

Consideró que el sonido también refleja un poco la naturaleza de las personas, y con la OSSLA ha sido cálido y muy divertido y por supuesto, añadió, le gustaría hacer más presentaciones en México, compartir su música y crear un repertorio especial.

La primera vez que vino a México, hace tres años, recordó que al salir del aeropuerto lo que más le gustó fue el maravilloso clima. Ver el Sol.

“En Suiza no tenemos eso, siempre hay cielo oscuro, no hay Sol, tomamos la vitamina D con los suplementos, no tenemos la suerte de tener tanto Sol”, compartió.

“Luego, noté que la gente es tan cálida y amable. Es impresionante ver que siempre están llenos de energía y de buen humor. Y eso es increíble”.

Además, destacó el sabor de la comida mexicana.

“La comida es buena, oh Dios mío, increíble. Probé esta sopa que tiene aguacate, chile y algo de magia”, dijo, refiriéndose a la sopa de tortilla.

Los boletos

Los boletos tienen un costo que va desde 500 hasta mil 800 pesos, más cargo por servicios y están a la venta en Casa SAS. Mayores informes en el WhatsApp 667 101 5760.