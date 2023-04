Agradecemos a nuestros lectores, cumplimos ya nuestro 4º aniversario empezando este camino de luz dominical desde marzo del 2019 sin pausa.

Inspiración y transpiración

Uno se inspira en la medida en que el corazón y el espíritu se alinean, entonces las palabras fluyen sin que la mente estorbe. Pero no es fácil, hay que enfocar la atención y disponerse para que la claridad de ideas surja y las palabras broten como un manantial y refresquen el ánimo y el espíritu del lector.

Escribir no es fácil, el oficio se parece al de un escultor que cincela las ideas buscando las formas correctas y de tanto limar las asperezas de pronto el mármol cobra vida y el público puede ver la inspiración en tercera dimensión.

Ser diáfanos con las ideas, lógicos en el razonamiento, darle orden y estructura a los pensamientos y permitir que las emociones perfumen el papel, podría ser la misión de un escritor que ensaya las ideas para que surja en ellas la verdad. Pero no cualquier verdad: la que conmueve, y si es posible anime y contagie a los demás.

Escribir es un trabajo solitario pero ésta es una soledad aparente que conecta y fecunda la mente de los lectores. Hay que transformar el oficio en un arte, el fin del arte es el deleite armónico de lo sensible, por los sentidos entra la belleza y por la belleza entra la verdad, una verdad que no se siente bien no es asimilada, por eso exclamamos qué bonito cuando oímos una gran verdad.

Sentir y pensar