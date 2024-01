- ¿Cómo te sientes que en tu segundo año participando en el Carnaval ya te dieron la oportunidad de vestir a la Reina del Carnaval?

“Mi corazón se emociona, gracias a Noroeste... les contaba a mis amigos que su Periódico, en las entrevistas que me hizo, pude expresar mi deseo de hacer un vestido de Reinas y los directivos de Cultura lo leyeron, y me hablaron, hice mis propuestas, y les gustó el vestido del año pasado, y ahora voy con el de la Reina del Carnaval”, dijo.



- ¿Cómo será el vestido de la Reina, en qué te inspiraste?

“Ya saben que no puedo dar muchos detalles. Pero teniendo la gran oportunidad de vivir aquí en Italia, recorrer sus calles, todas las iglesias, todos los museos de con arte del 1700, conocer a fondo las cortes reales, es fue la primera inspiración, ya después llegó la inspiración que se quedó el Carnaval, pero será algo muy elegante, muy solemne con lo que me gusta hacer, pero que diga Carnaval”



- ¿Qué tan complicado es trabajar a distancia con Sodelva Ríos, y cómo es la convivencia con ella?

“Al inicio pensé que iba hacer súper difícil pero no es así... si queda un poquito de frustración para tocar las telas, ver de cerca los bordados y modelar eso que queremos expresar, hemos podido hacer un buen equipo, me inspira mucha confianza, yo vengo de hacer moda en Italia, pero es diferente hacer trajes del Carnaval que es una fantasía, y que tiene un toque especial y sobre todo convencer a su gente que es lo más difícil”.



- ¿De las 10 candidatas a quién te gustaría ver como Reina portando tu diseño?

“Ya tuve la oportunidad de verlas en fotos y videos, me quedó muy neutral, cualquiera de las chicas pudiera ser el maniquí humano perfecto para portar el vestido, me encantan sus personalidades, se ven que son niñas muy lindas por dentro y por fuera”.



- ¿Cuál fue tu experiencia diseñando el vestido de Uma I, el año pasado?

“Hicimos una video llamada y los dos lloramos porque era la primera vez que yo hacía mi vestido y ella se convertía en Reina. Uma me habló para decirme que iba de trabajo a Francia, y que por la ocasión se iba a llevar el vestido, y me enseñó la idea creativa de las fotos que iba hacer, y me encantó”.



- Ya tienes el vestido de la Reina del Carnaval en tus manos, ¿qué sigue para ti dentro de esta fiesta?

“Bueno en realidad, me gustaría volver a repetir la experiencia porque ya me gustó, te lo digo como le dije a Cultura, aquí no estoy por el dinero, estoy por el amor al Carnaval. Me gustaría vestir a alguien que tuviera su homenaje por 25 ó 50 años. Pero también me encantaría hacer un vestido para Libita, ahora que es Mexicana Universal Sinaloa, y que seguramente va ganar el nacional”.



- Andrés Romo, ya eres parte de la historia del Carnaval, pero ¿cómo te gustaría que te recordara el pueblo carnavalero?

“Quiero dejar huella con un vestido solemne, elegante, pero sin perder la esencia, que digan Carnaval... Quiero que me recuerden como el sueño de un niño que nació en Escuinapa, y que viajó a Italia para hacer moda, y que ahora está haciendo los vestido de la Reina de una ciudad que ama, y que vive en su corazón”.