“En general me encantó el resultado final y la verdad estoy súper agradecida con Isaac, con Adrián y con todos por hacer algo que está increíble, todo me encantó, no le cambiaría nada, y lo que deseo que la gente se lleve de este documental es un buen sabor de boca”, resaltó Lizárraga.

“Estoy muy contenta, súper feliz de ver a tanta gente que quiero aquí junta y muy emocionada. La verdad yo no me aguanté y sí lo vi antes, y estoy muy orgullosa de formar parte de un proyecto así, de tanta calidad, de tanto esfuerzo que le han puesto, y de tener la oportunidad de exponenciar a gente local, a proveedores, marisqueros, para que todo mundo conozca un poquito de lo que vivimos todos los días”, expresó la chef.

“A qué sabe Sinaloa, más que una representación como chefs, el verdadero protagonista es la comida de Sinaloa, donde nosotros somos más que nada los conductos, los que la estamos enseñando a través de los lugares donde nos gusta comer, visitar, pero la protagonista es la cocina sinaloense”, manifestó el chef.

Reconoció ser una persona afortunada al tener la oportunidad de dar a conocer lo que Sinaloa es, la parte bonita, aspecto que lo motivó a participar en este proyecto.

“Sinaloa es un estado muy rico, hay mucho que conocer y probar, hay gente que no es tan famosa, pero son personas que tienen 30 o 40 años haciendo cosas muy bien hechas, desde los marisqueros hasta los que hacen pan, tacos, los que tienen una cenaduría, y así creo que podemos realizar dos series más. A mí Sinaloa me sabe a fiesta, fiesteros como nosotros no hay muchos, así me sabe, a celebración, a los colores y sabores de la región”, resaltó.

‘A qué sabe Sinaloa’, un ancla para atraer al turismo: María del Rosario Torres