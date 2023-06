Aunque varios fans del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) temían que el artista ya no regresara a la gran pantalla con algún proyecto de superhéroes, hasta el momento, la grande empresa no se ha pronunciado al respecto, detalló banguardia.com

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera , habría dicho el artista.

No obstante, varios activistas y usuarios en redes sociales han solicitado que la empresa asociada a Disney se posicione ante las acusaciones que hizo la saxofonista.

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto”, destacó el actor en su reciente escrito y agregó:

“Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. ¡Gracias por su apoyo y amor!”.

-La comunicadora Claudia Mollinedo ahondó en que a Huerta se le presentaron un par de opciones para el filme y él fue contundente con su decisión.

“Hoy Tenoch Huerta nos compartió que ha decidido no participar en su nueva película (...). Vía WhatsApp nos confirmó que tenía dos opciones: alargar el inicio de las filmaciones dos semanas más, lo que representaría altos costos para la producción, o abandonar esta película y dedicarse a resolver esta situación legalmente”, puntualizó.

Después de llamar “depredador sexual” a Tenoch Huerta, María Elena Ríos recurrió a sus redes sociales para explicar más a detalle lo que le habría llevado a llamar de esa forma al famoso.

“Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa. En México la violencia que ejerces aún no se legisla. Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentado”, escribió.