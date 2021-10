Eugenio Derbez, Eva Longoria, Max Pelayo, Veronica Falcón, Reese Gonzales, Isabella Gomez, Luna Blaise y Kevin Alejandro, entre otros talentos latinos, protagonizarán Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, una adaptación de la novela juvenil de Benjamin Alire Sáenz.

De acuerdo con el portal Deadline, Aitch Alberto escribirá el guion y debutará como director en la cinta, que cuenta con Derbez, Kyra Sedgwick y Lin-Manuel Miranda entre sus productores.