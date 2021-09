$!Es Eugenio Derbez el hombre hispano más influyente de la industria del entretenimiento

“Gracias, gracias, gracias a todos los que me han felicitado. Ha sido un cumpleaños lleno de amor. He recibido todos sus mensajes y se me llena el corazón con cada uno de ellos”, fueron las palabras con las que el actor, comediante, productor y cineasta mexicano Eugenio Derbez agradeció las muestras de cariño al celebrar sus 60 años de vida.

Antes de llegar a los importantes escenarios y de crear sus programas de comedia, Eugenio empezó su carrera en el programa En Familia con Chabelo, participando como edecán, interactuando con el público y concursantes, sacaba boletos para dar regalos, soportando incluso las burlas que le hacía Chabelo en el programa, aún así, señala el actor, se divirtió y aprendió mucho, considerándolo un gran maestro.

“Los productores de mi mamá nunca me dieron chamba, me dieron papelitos de, ahí está la carta, cuando mucho, y punto; recuerdo que una vez me acerqué a don Ernesto Alonso a pedirle trabajo, una de las 100 veces que lo hice, él estaba leyendo un libreto, ni siquiera levantó la vista, eso me traumó, si él no me daba trabajo, quién me lo daba, él era productor de mi mamá y ni siquiera me volteó a ver”, señaló Derbez.

Entre rechazos y humillaciones

En esa entrevista con su hija, recordó también que, caminando por los pasillos de Televisa, junto a sus compañeros del Centro de Educación Artística, descubrieron fotos de actores en un bote de basura, varias de ellas eran de Eugenio, mismas que había entregado a productores, buscando que lo llamaran para algún proyecto.

“Eso me dio para abajo, me hizo pensar, de qué sirve que eche mis vueltas si mis fotos las estaban tirando, ni caso me hacen, recuerdo que salía de Televisa, llegaba a mi casa y decía, que ya no quería ser actor, no puedo con más humillaciones, porque era eso, humillarte, sobajarte, me decían que era muy malo, o ni lo intentes, por lo que prefería mejor vender camisas o pollos”, recordó.

Pero ni el rechazo, ni las humillaciones pudieron con él, aferrado a su sueño de ser actor, tomó aire y se lanzó de nuevo a los pasillos de Televisa buscando trabajo como actor.