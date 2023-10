Los escándalos no paran para Yailin La Más Viral y su novio Tekashi 6ix9ine, quienes ahora se enfrentan a las acusaciones de la decoradora del bautizo de Cattleya; pues la mujer asegura que la pareja acumuló una deuda de miles de dólares que no han pagado.

“Tekashi quería llevarse los lauros de ‘yo fui el decorador’, porque él iba a ser el que iba grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video”, puntualizaron al recordar que la pareja de famosos quería usar parte del primer montaje para bajar los costos, pero no previeron que ello también generaría honorarios para la decoradora.

“Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar”, dijo la mujer al programa.

Hasta el momento, ni Yailin, ni Tekashi 6ix9ine han ofrecido una declaración al respecto de lo dado a conocer por los programas Lo sé todo y Los dueños del circo.