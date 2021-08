$!Alejandro Fernández es la portada de Vogue

La familia Fernández ha tenido unos días muy complicados en las últimas semanas, con el patriarca internado en un hospital de Guadalajara, tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos, hoy el hijo menor de don Vicente aparece en la portada de Vogue, en su portada titulada “Íconos de México”.

El intérprete de “Me dediqué a perderte” habló sobre su próximo regreso a los escenarios y el nuevo show que tiene preparado para todos sus seguidores, luego de que el año pasado suspendió su gira “Hecho en México” por la llegada del coronavirus.

“Estoy muy emocionado por regresar a los escenarios. Mostrarle a la gente todas las sorpresas que trae el show Hecho en México. Las nuevas canciones y versiones que durante este tiempo estuve haciendo’, comentó en entrevista para Vogue.

Además, Alejandro Fernández compartió uno de los momentos más memorables que ha vivido durante su carrera, que se dio junto a su padre y su hijo en la entrega de los Latin Grammys.

“Sin duda, considero que una de las más grandes ha sido en una entrega de los Latin Grammys cuando canté a lado de mi padre y de mi hijo, fue un momento mágico y muy especial que quedó guardado en el corazón de todos nosotros”, recordó.

Sobre los duetos que ha realizado rescató que “Realmente he disfrutado todas. Se me vienen a la mente Joan Sebastian, Rod Stewart, Beyoncé, Natanael Cano... Ahora con Christian Nodal, David Bisbal, Sebastián Yatra. Con todos los que he tenido la oportunidad de estar arriba de un escenario o colaborar de alguna manera ha sido un verdadero agasajo”.