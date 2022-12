$!‘All I Want for Christmas is You’, de Mariah Carey, rompe récord en Spotify

En cada Navidad es infaltable que las canciones navideñas, y villancicos sean parte de cualquier repertorio musical, una de ellas ha sido All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey, que cuando se acerca la época más bonita del año, suena en los centros comerciales, restaurantes, supermercados, estaciones de servicio, salones de belleza, incluso es una de las melodías más usadas para reels e historias de Instagram, señala publimetro.com

El tema fue lanzado en 1994, cuando Mariah Carey estaba en lo más alto de la cima musical, según registros de Spotify, el tema interpretado por la cantante estadounidense de 52 años, rompió récord en la plataforma de música vía streaming obteniendo un total de 21 millones 270 mil reproducciones en un día.

El logro de Mariah Carey lo había obtenido anteriormente Adele con Easy on Me, con 19 millones 700 mil reproducciones, en octubre de 2021. Se calcula que All I Want For Christmas is You, le ha generado a Mariah Carey alrededor de 60 millones de dólares hasta el 2017, ya que la artista ha conceptualizado diferentes formas de presentarlo. Esta canción no sólo es una de las más populares en Navidad, alcanzado un nuevo récord en Spotify también ha incrementado sus ganancias tanto para Carey como para los escritores y la empresa discográfica.

Según datos ofrecidos por Luminate citados por Billboard, este himno navideño en 2021 generó un total de 1 millón 747 unidades de consumo en Estados Unidos. All I Want For Christmas is You fue escrita por Walter Afanasieff y coestrita por Mariah Carey, y para el momento de su estreno había sido descrita como el tema navideño más popular y más reproducido, en esa década, en el Reino Unido. Las reproducciones registradas en 2021 están distribuidas en 48 mil descargas; 200 millones de servicios de streaming; 52.5 millones de transmisiones de video y 24 millones de transmisiones programadas.