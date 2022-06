La cantante estadounidense, Mariah Carey, fue demandada por el compositor Andy Stone, por violar presuntamente los derechos de autor en su éxito navideño All I Want for Christmas is You, de 1994.

Stone señala que la artista infringió los derechos de un tema con el mismo nombre que él escribió con el grupo de pop country Vince Vance & the Valiants cinco años antes.

Argumenta que Carey explotó su “popularidad” y “estilo” y causó confusión, aun y cuando las dos canciones no tienen parecido musical.