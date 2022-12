Luego del mensaje que Amaia Montero publicó a mediados de octubre pasado en sus redes sociales y con el que preocupó a sus miles de seguidores debido a que además mostraba una imagen de ella totalmente desaliñada, este viernes la cantante reapareció para explicar qué fue lo que pasó.

Tras haber sido ingresada a una clínica de rehabilitación durante un mes, en declaraciones al medio Socialité, Amaia dijo que no atraviesa por una época de celebración, sin importar la inminente llegada de las fiestas navideñas.

Además, la artista de 46 años indicó que no está preparada para explicar exactamente qué le ocurrió.

“Saben cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así”, respondió la intérprete de La reina del pop al señalar que está molesta con algunos medios de comunicación por la manera en que la han tratado a ella y a su familia. “Han sido bastante heavy”, comentó.

¿Qué provocó el ingreso de Amaia Montero a la clínica de rehabilitación?

La ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh estuvo en una clínica de España durante el mes de noviembre debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocaron los preparativos de su nuevo disco.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida”, escribió Amaia Montero en octubre y de inmediato desató las alarmas de que algo no iba bien con ella. Hoy ese post ya no existe, lo borró de su Instagram para siempre en señal de que ha cambiado de página e inicia un nuevo periodo.

Ahora, en esa misma plataforma publicó una selfie en la que se le nota sonriente. Trae una gorra de los New York Yankees y detrás, el mar como testigo de sus ganas por salir adelante superando este bache en su vida.

Cabe recordar que la muerte de su papá, ocurrida en 2009, cuando el hombre tenía 58 años, después de luchar contra un cáncer, también supuso un durísimo golpe para la cantante, que, al parecer, sigue sin superar.