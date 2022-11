“Las canciones, la música, provocan que todos actuemos con más corazón, el mundo necesita amor, romanticismo. Decidí grabar Cariño mío para que las personas se enamoren, para que sientan la emoción de un gran amor y se vean reflejadas en él, para que abran su alma...es una canción italiana que en su momento grabó Rafaella Carrá, a quien admiré por su dedicación y belleza; siempre me gustó este tema y decidí retomarlo con mi estilo”.

“La grabé pensando en Diego, describe un amor único, hay una frase que me toca mucho ´dos aguas van formando el mismo río”, la letra en general es sensible, hermosa. Cariño mío formará parte de un nuevo disco que estoy preparando, al igual que 9 Lunas, una canción que Diego y yo compusimos un poco antes del nacimiento de nuestro nieto Lucca precisamente para él. En este nuevo álbum incluiré varios temas inéditos y habrá algunas sorpresas muy lindas que espero le gusten al público”.

“Lloré varias veces durante la grabación, fue difícil; lo mismo me ocurre en ocasiones durante el show, las emociones son como el mar, suben y bajan. Lo que he aprendido en los últimos tiempos se reflejará en este álbum, mi entendimiento de la vida... estoy buscando hacer un disco de mucha calidad, Diego me motiva a crear algo excelso, él siempre trabajaba por la perfección, por lograr algo más, es mi ejemplo”.

Muchas veces lo que más duele, también ayuda a crecer. Eso es lo que le ha ocurrido a Amanda Miguel, quien aprendió a sobreponerse, a levantarse, a rodearse del cariño de los suyos y de la gente que la ha abrazado siempre como artista. Mujer fuerte y dulce a la vez, hoy está de pie, creando, trabajando y agradeciendo a la vida el seguir aquí por muchas razones.