Angélica Vale y Edén Muñoz estarán juntos en ‘Tu cara me suena’

“Me encanta. La verdad es que un show donde me siento como pez en el agua; me divierto como una loca, desquiciada. Estoy un poco desquiciada. Feliz de la vida de poder regresar”, dijo Vale a People en Español.

Edén confesó, que si bien está súper feliz, contento, por formar parte de este proyecto, ha sido difícil ingresar por primera vez a un programa de esta envergadura. “Creo que todavía estoy más loco y desquiciado que Angélica, y que el equipo”, dijo.

“Es un reto, definitivamente, para mí. Nunca había hecho televisión, jamás, nunca, nunca. Me había tocado, en algunas ocasiones, tener invitaciones pero cortas. Pero ya un show con una temporada completa, de repente para mí, le decía Angélica, llega un momento en el que sí te estás muriendo de miedo, te sudan las manos, estás como '¿qué va a pasar'”, agregó. “Cuando llega la invitación dije 'wow, tengo que estar ahí'. Súper feliz, contento”.

La protagonista de la telenovela La fea más bella no pudo ocultar su emoción de participar en la primera apuesta de la fusión de Televisa-Univisión porque hace tiempo no aparece en las pantallas mexicanas.

“Estar en el primer programa que va a marcar historia porque, además, porque es el primer programa que va a estar al iré en Estados Unidos y México. Me siento la gran cosa, pa'qué digo que no”, confesó.

“Estoy feliz de la vida porque por fin se va a ver un proyecto que estoy haciendo porque, mucha gente en México me decía '¿ya te retiraste?'; [respondía] 'te juro que sí me estoy rompiendo el hocico en Estados Unidos, pero como se sabe de mí'. La verdad era mucho más difícil, a cada rato, volvería a hacer teatro para que no me perdiera. Creo que esta fusión me cae como anillo al dedo”, dijo. “Esta fusión me cae como anillo al dedo. La verdad estoy muy contenta”.

El intérprete de regional mexicano tampoco pudo negar que esta experiencia lo tiene expectante y dispuesto a aprender mucho.