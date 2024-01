Pedro Pascal tendrá un 2024 sin espacios en su agenda. Además de rodar la nueva temporada de The Last of Us, Disney Entertainment acaba de anunciar que este mismo año comienzan las grabaciones de una película de The Mandalorian.

De acuerdo con lo que informa el sitio oficial de Star Wars, Lucasfilm le da el rol de director a Jon Favreau, un viejo conocido de esta serie. Kathleen Kennedy y Dave Filoni lo acompañarán en la producción ejecutiva de la película de Grogu y Mando. El rodaje, anuncian, inicia la segunda parte del 2024.

“Me ha encantado contar historias ambientadas en el mundo rico que creó George Lucas”, dijo Favreau, según el sitio oficial de Star Wars. “La perspectiva de llevar al Mandaloriano y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante”, añadió.