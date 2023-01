El show de televisión está programado para el próximo 1 de marzo. Esta serie es sólo una de las diversas producciones de Star Wars que se podrán ver este año sobre este universo y entre las que se incluyen Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars: Ahsoka, así como nuevos episodios de Star Wars: The Bad Batch.

Disney Plus lanzó un nuevo póster de la tercera temporada de The Mandalorian. a través de sus redes sociales.

Din también estará en una misión personal en esta entrega, ya que su último encuentro con The Armorer (Emily Swallow) terminó cuando lo llamaron apóstata y le dijeron que ya no es un mandaloriano, todo por el pecado de quitarse el casco. Le dijeron que la única forma de expiación es en las aguas vivas debajo de las minas de Mandalore. Aunque Din señala que estos fueron destruidos, su viaje de regreso al planeta devastado significa que probablemente aún no ha perdido la esperanza.

Además de Pascal, Katee Sackhoff regresa como Bo-Katan Kryze junto a Carl Weathers como Greef Karga. Por su parte Christopher Lloyd (Volver al futuro) ha sido elegido para un personaje del que hasta ahora no se han revelado más detalles. La tercera parte de esta producción lleva casi tres años en desarrollo, ya que la preproducción comenzó en abril de 2020.

A la par de esta nueva entrega, se está desarrollando un nuevo spin-off de la serie, dirigido por Jon Favreau y Dave Filoni. Marcaría el segundo, después de El libro de Boba Fett.

El elenco principal y el equipo de las dos temporadas anteriores están de regreso, incluidos Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Amy Sedaris (Peli Motto) y Emily Swallow (el Armero).

Jon Favreau es el escritor principal y productor ejecutivo; Dave Filoni también es productor ejecutivo, coescribió dos episodios y probablemente también dirija uno de los dos capítulos. Rick Famuyiwa y Carl Weathers van a dirigir, y según algunos informes, también lo hará Bryce Dallas Howard.

En la próxima temporada seguirán los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Una vez que fue un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se ha reunido con Grogu.

La Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos.