Temas como Good morning, Get Happy, Oh When The Saints, World on a string, My friends could see me now, Smile, The Joker, Folie Á Deux, entre otros forman parte de este nuevo proyecto de Lady Gaga, señala elimparcial.com

Del mismo modo, la intérprete de Highway Unicorn compartió la portada del álbum, en la que se le muestra en la regadera con un salvavidas y el maquillaje escurrido.

El anuncio surge después de que Lady Gaga lanzara su exitoso dueto con Bruno Mars, Die with a Smile, y confirmara que el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio saldrían en algún momento de octubre.