Entre los comensales en la cena mostrada por Madonna estaban figuras como Diplo, Udd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre.

Prepárate para cantar Like a Virgin, La Isla Bonita, Hung Up, Like a Prayer, Material Girl, y muchos otros más.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, dijo Madonna a través de un comunicado de LiveNation, compañía productora de la gira.

La gira contará con la presencia en todas las fechas de Bob The Drag Queen, y comenzará comienza el 15 de julio en Vancouver, Canadá y finaliza la etapa americana el 7 de octubre en Las Vegas.