Madonna es la primera artista en colocar 10 mejores álbumes en Billboard

De acuerdo a Billboard, Madonna es el décimo artista que obtiene esta distinción, sin embargo, se trata de la primera mujer, ya que los otros nueve son todos artistas masculinos solistas o grupos compuestos por hombres.

En la década de 1980, la cantante logró un total de cinco top 10 en el Billboard 200: Madonna, Like a Virgin, True Blue, la banda sonora de Who’s That Girl y Like a Prayer.

Sumando siete en los 90, entre ellos: I’m Breathless: Music From and Inspired para el filme Dick Tracy, seguido de The Immaculate Collection, Erotica, Bedtime Stories, Something to Remember, la banda sonora de Evita y Ray of Light.

Seis en la década de 2000: Music, GHV2: Greatest Hits Volume 2, American Life, Confessions on a Dance Floor, Hard Candy y Celebration, y en la década de 2010 tuvo Madonna logro cuatro, Sticky Sweet Tour, MDNA, Rebel Heart y Madame X.

De esos 23 top 10, nueve alcanzaron el número 1: Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer, Music, American Life, Confessions on a Dance Floor, Hard Candy, MDNA y Madame X.