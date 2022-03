La cantante chilena Mon Laferte se encuentra en su mejor momento, primero al convertirse en madre de su primer hijo, segundo, por dar a conocer su regreso a los escenarios con una gira que realizará por México este año, además de celebrar su reciente nominación al Grammy por Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con su disco titulado Seis. En rueda de prensa vía zoom, la cantante manifestó estar emocionada por su regreso a los escenarios, además del lanzamiento de su tema Good Boy, ahora en versión acústica. Tema que la chilena compuso y grabó en inglés y que formó parte del disco 1940 Carmen.

Good boy, explicó Laferte, es un tema con el que rescata esa intimidad que vivía al tocar solo con su guitarra, viviendo una magia especial en sus arreglos, por lo que hacerlo de nuevo en una versión acústica es como haber vuelto a sus inicios en la música, grabando el tema en el que participan también Cancamusa, Arroba Nat, Bratty y Renee, colegas y amigas que también fueron invitadas a abrir los shows que Mon dio, con gran éxito a finales de 2021 en el Teatro Metropólitan.

“Respecto a la nominación, estoy muy contenta, jamás había sido nominada, esta es la primera vez, y me pone muy feliz, porque además, es un álbum especial para mí, porque estoy en la categoría de Regional Mexicano, estoy muy feliz, y más aún porque voy a regresar a los escenarios con nueva gira, ahora en esta nueva etapa de mi vida estrenando álbum nuevo y con un bebé con el que estaré recorriendo México, presentándome próximamente en el Auditorio Nacional el 22 de junio, hay mucho que celebrar”, resaltó Laferte. Al respecto de esta nominación en una categoría mexicana, siendo una artista extranjera, comentó es un privilegio, ya que la música es un lenguaje universal, donde hoy en día se ven muchas fusiones de géneros y estilos de todo el mundo, y aunque éste se encontró dividido, la música siempre ha tenido el poder de unir y crear algo fantástico en un solo escenario.

“Esta nominación me llena de mucha satisfacción, la recibo con mucho amor, respeto y humildad, espero poder seguir indagando en el género, que cada vez me tiene más enamorada y siento que todo esto responde a que la música nos une, y yo complacida con todo lo que pase”. Laferte resaltó su gusto por el Regional Mexicano, por lo que quisiera hacer duetos con figuras como Carin León, entre otros, y de tener la oportunidad de grabar un disco homenaje, lo haría a figuras como Paquita la del Barrio, Chavela Vargas, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Toña la negra, Agustín Lara, por mencionar algunos.

La intérprete de Tu falta de querer y Mi buen amor, compartió también que haber realizado su pasada gira embarazada fue algo especial para ella, pero físicamente más complicado, siendo difícil en ocasiones poder proyectar su voz, algo que demasiado resultó desafiante, más no imposible, pero que finalmente le dio un toque más sensible a su gira. “Trabajar y cantar es lo que me encanta hacer, culminamos la gira y hoy soy una madre muy feliz, ya tengo el mismo cuerpo que tenía antes, mucho más ágil, ahora regresar a los escenarios me hace sentir llena de más energía, creo que la maternidad me dio un tiro de energía y estoy feliz de poder reencontrarme con los fans”. Dicha energía, agregó, es lo que en este momento, la tiene creando más música; y aunque hoy las noches son más largas y se sienta cansada, no deja de componer nuevos temas, haciéndola sentir llena de vida y profundamente feliz como madre y artista.

Respecto a esta nueva gira, Laferte comentó que, los fans podrán disfrutar de las canciones de todos sus álbumes, pero con algunas sorpresas con el lanzamiento de temas nuevos que se estarán compartiendo en esta serie de conciertos, el cual incluye presentaciones en ciudades como Ciudad de México, Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Veracruz. “Para todos los fans tengo preparada una puesta en escena muy bonita, algo distinto a lo que han visto antes y creo que valdrá mucho la pena que vayan y disfruten de los conciertos, todo preparado con mucho cariño para todos mis seguidores”.

Laferte reconoció que a lo largo de su carrera ha experimentado una evolución importante, en la que cada presentación ha sido distinta de otra, adaptándose a los cambios que vive el mundo musical, donde la ideología hacia ha ido cambiando reconociendo más a la mujer hoy en día dentro del gremio, tanto en su música, como en su arte.

Sobre si le gustaría que se creara una boiserie de ella, desde su salida de Chile hasta hoy en día donde se vean sus inicios, hasta el éxito que tiene, manifestó que le daría vergüenza, pero también, dijo, sería una historia divertida. “Mis amigos siempre bromean con ese tema de una bioserie, asegurando que sería una serie con muchas temporadas, debido a que tengo muchas historias qué contar porque he sido muy aventurera, muy enamoradiza, me han pasado muchas cosas, sería una serie divertida, pero a mí me daría mucha vergüenza, pero ya me lo han ofrecido, es algo que habrá que pensarse”. Como mujer, Laferte se ha distinguido por ser de una personalidad que se ha manifestado en pro de los derechos de las mujeres, rompiendo toda clase de paradigmas, abrazando distintas causas desde su trinchera, y si antes de ser madre luchaba por eso, hoy lo hará mucho más, ya que desea que su hijo crezca en un mejor mundo, con mucha más conciencia, razón por la que en sus canciones habla de cualquier tema que sirva de apoyo a la mujer.