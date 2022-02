La cantante Mon Laferte presentó a su bebé a través de redes sociales con una fotografía en la que comparte su experiencia como mamá primeriza.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, escribió.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta ! SOY MAMÁ!!!!”.