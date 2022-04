“El evento de los Latin American Music Awards, fue un evento súper chingona, ahora acompañados de nuestros compas Tony y Ángel, con quienes volvimos a recordar esa etapa cuando nos tocó por primera vez pisar una alfombra roja, empezar a hacer entrevistas, ver la emoción que ellos tenían también nos llenó de emoción a nosotros, y la verdad fue una experiencia muy bonita”, destacó Ramos.

Cabe destacar que Calibre 50 estuvo nominado en tres categorías, entre ellas Duo o Grupo Favorito de Regional Mexicano, Canción Favorita de Regional Mexicano, y Canción Viral del Año, y que si bien no obtuvieron una presea en esta ocasión, Ramos se mostró complacido por la participación musical que tuvieron, interpretando su sencillo Míranos ahora, además de cantar junto al grupo Black Eyes Peas el tema ¿Where is the love?