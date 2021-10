Arranca segunda temporada de ‘¿Quién es la máscara?’

"Hijo mío, no te vayas, no podemos regresar el tiempo", comentó Mónica, cuando vio que su compañero estaba detrás de la máscara de Brócoli.

"Me la pasé bien padre, me divertí mucho, el proceso, la cantada, a mí me gusta cantar, pero no me dedico a cantar", comentó el actor.

Para esta nueva versión del programa, es Adrián Uribe el conductor principal, mientras que los investigadores son Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Mónica Huarte y Yuri, pero además, por esta ocasión, Omar Chaparro fue el investigador invitado al pasarle la estafeta a Uribe como conductor.

El segundo personaje en tener que revelar su identidad fue Caracol, quien resultó ser la clavadista olímpica Paola Espinosa, quien sorprendió al público y a los investigadores.

La deportista ofreció un espectáculo de primera con su versión única de “Como la flor”, uno de los grandes éxitos de Selena Quintanilla.