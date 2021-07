Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿Qué pasará en mi ausencia? No lo sé... ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé”, expuso ‘YosStop‘ en su carta a Gerardo.

“Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta, ¿Tú que crees?”, se puede leer en la carta.

La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se reunirá con la madre de Yoseline Hoffman para abordar la acusación que pesa contra la youtuber, difundió vanguardia.com.mx.

‘YosStop’ fue detenida la noche del 29 de junio en su casa de la Ciudad de México por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia capitalina, señalada por el delito de pornografía infantil.

Días después, el 4 de julio, en su canal de YouTube se publicó un video en el que su madre afirma que fue ‘injusta’ su detención.