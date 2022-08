Warner Bros. ha sorprendido a todo el mundo al anunciar que cancelan la película Batgirl, ya que estaba prácticamente acabada y se habían gastado 90 millones en la producción.

De acuerdo a cinemascomics.com, señala que el estreno de Batgirl era para HBO Max, por lo que no se tenían que preocupar por la taquilla. Aun así, no se verán las aventuras de Barbara Gordon interpretada por Leslie Grace. Por eso, ahora toca averiguar qué ocurrirá con otras películas como Aquaman 2, The Flash o Shazam 2.