$!Así fue la boda de Sergio Lizárraga, de Banda MS, con su esposa, Judith Osuna, en Cabo San Lucas

Luego tomó su lugar en el escenario la española Natalia Jiménez , quien ahora es una de las representadas de Sergio Lizárraga e interpretó algunos temas de su reciente álbum México de mi corazón, Se me olvidó otra vez y Costumbres , pero además complació a los invitados con el éxito El sol no regresa, canción que se popularizó cuando aún formaba parte de La Quinta Estación.

Sergio se mostró muy contento con la compañía de colegas, amigos y familia, tanto que, aunque es un hombre de pocas palabras que incluso casi no da entrevistas, tomó el micrófono y dio un mensaje, pero sus nervios lo orillaron a leer algunas partes desde su teléfono celular.

“Fui creciendo y siempre me sentí una persona, la verdad, ordinaria, una persona más en este mundo, pero de repente hay personas que me hacen sentir a mí especial y les digo algo, sí soy especial, si no lo fuera no tendría la esposa que tengo, la familia que tengo y los amigos que tengo”, dijo Sergio Lizárraga en en un mensaje, que dio en el medio del escenario frente a su esposa, al término de su intervención, una lluvia de fuegos artificiales iluminó el cielo.