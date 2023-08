“Muchas gracias, me siento afortunado porque todo mundo quisiera entrar y saludarlos, conocerlos personalmente. Mi hija me preguntó si venía a La Casa de los Famosos, y me pidió que le saludará a todos, pero especialmente a Poncho, esto es un fenómeno y yo me siento muy contento, Banda El Recodo se siente honrada de estar aquí”, destacó Poncho.