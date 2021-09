$!Banda El Recodo hace disco para honrar la vida tras la pandemia del Covid

‘Si no es mucho pedir’

Banda El Recodo seguirá con sus presentaciones por Estados Unidos durante este fin de semana, País que catalogan como muy “noble” para su profesión porque les permite seguirse presentando aún cuando la pandemia por Coronavirus no para, y además fue el País donde se vacunaron cuando las dosis aun no llegaban a México.

“Es muy bonito porque fue un disco que nació en la pandemia, con mucho esfuerzo, una nueva normalidad a la que no estábamos adaptados, tuvimos que montar un nuevos escenarios, con mamparas de cristal donde nos veíamos, pero no podíamos estar juntos, fue un gran reto, que al final tuvo su recompensa”, dijo Poncho Lizárraga.

Poncho Lizárraga vislumbró su participación en el siguiente Tianguis Turístico, así como lo hicieron en 2019 en España, y aunque se cuestionó directamente, no confirmó su participación, pero tampoco la negó, siendo Geovanni Mondragón quien anunció que si irán a España el próximo año, sin especificar a qué tipo de evento.

“Queríamos una canción que resaltará lo bonito de la vida, no que dijera literalmente cuídate, valora la vida, sino que resaltara los buenos momentos, como besar a tu mamá, estar con tu familia y creo que se logró”, dijo Pocho Lizárraga.

Hay un dueto guardado de El Recodo y Juan Gabriel en espera de autorización

Banda El Recodo y Juan Gabriel grabaron un dueto para el que sería el volumen 3 del proyecto ‘Los Dúos’; sin embargo, este material no alcanzó a estrenarse por la sorpresiva muerte del cantante, pero aún hay posibilidades.

En entrevistas recientes, Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, declaró que se van rescatar los duetos que dejó grabados su papá para sacar el volumen 3 y 4 de Los Dúos.

Poncho Lizárraga al respecto dijo que aún no han tenido comunicación con la oficina de Banda El Recodo, pero que esperan pronto se comuniquen con ellos o él lo hará, pues es una canción sin precedentes.

“Nosotros tenemos el material, la canción y el video que se grabó, pero no lo vamos a sacar sin autorización”, declaró Poncho Lizárraga.

El músico sinaloense agregó que Banda El Recodo tiene en su poder el video, sin embargo, la idea de no sacarlo a la luz sin autorización previa es por respeto a la familia del Divo de Juárez así como a su disquera; “ es por el respeto a su familia, a su hijo, a su disquera, claro que queremos que salga, sería cerrar con broche de oro el año, o sí el próximo pues empezar el año a lo grande”, dijo.

No sería la primera vez que se escuchara a Banda El Recodo con Juan Gabriel, pues en 1998 sacaron todo un disco en conjunto, que incluyó El Sinaloense, Me gustas mucho, Adorable mentirosa e Infidelidad, entre otras. Respecto a esta nueva colaboración, Poncho no adelantó el nombre del tema que tienen grabado.

Duetos pendientes

No solo el dueto de Banda El Recodo quedó archivado con la muerte de Juan Gabriel, trascendió que dejó varios duetos preparados, uno de ellos con Napoleón, a quien le dejó lista la autorización y hasta la voz grabada.

Además también dejó grabados duetos con Gloria Trevi, Reik, Edith Márquez y Yuri, que se integrarían a ese material.

Según declaraciones del abogado Guillermo Pous, representante de Iván Aguilera, se espera que sea a principios de 2022 cuando por fin salga a la luz el material discográfico que Juan Gabriel dejó grabado.