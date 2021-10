Banda MS tocará por primera vez en el Vive Latino

Banda MS se presentará por primera vez en el popular festival de música Vive Latino, pues luego de verse obligados a cancelar su edición 2021, el festival comunicó al público que la edición 2022 sí se llevará a cabo.

El Vive Latino 2022 se realizará el 19 y 20 de marzo en el Foro Sol, según se anunció a través de las redes sociales del magno concierto, donde además dieron a conocer quiénes serán los artistas que conformarán la alineación de invitados.

Con pequeños videos, el evento anunció a algunos cantantes, pero sorprendieron a todos cuando dio a conocer que Banda MS será uno de los invitados al concierto.

Con este sorpresivo anuncio, el Vive Latino se une a la tendencia de los festivales de música donde cada vez es más común ver alguna banda de regional mexicano invitada, pues es uno de los géneros más consumidos.

La agrupación, liderada por Sergio Lizárraga, tocará por primera vez en un Vive Latino y se unirá a agrupaciones como Los Ángeles Azules, Bronco o Los Tigres del Norte que han tenido la oportunidad de presentarse en una edición anterior de este festival.

Vive Latino 2022 se engalanará con la presencia de actos internacionales como Black Pumas, Limp Bizkit y Pixies; además de otros imprescindibles de la cartera hispanohablante como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y Vetusta Morla.

El talento nacional no podía pasar desapercibido y Camilo Séptimo, La Maldita Vecindad, Julieta Venegas y Siddharta aparecen en el cartel oficial, entre otros exponentes.

Se anunció que la preventa de boletos será este 13 y 14 de octubre, a través de la página de ticketmaster.com. Los precios rondan entre los 480 pesos hasta los 3 mil 890.

Dividen opiniones

El Vive Latino es un festival que en sus inicios se caracterizó por realzar el rock en español, sin embargo, con los años ha sufrido cambios y han incluido a varios exponentes del regional mexicano, entre ellos Los Ángeles Azules, Intocable, Los Tigres del Norte, entre otros.

Banda MS se estrenará en este festival, el anuncio de la participación de la agrupación mazatleca ha divido opiniones, mientras algunos internautas están felices por este hecho, otros piensan que el evento perdió su esencia roquera.

En la publicación original que realizó el Vive Latino se leen comentarios como “No sé qué banda es, todas suenan igual”, “Ya se volvió feria de pueblo”, “Ya empezamos mal” y “Ni que estuviera en mi pueblo”.

Sin embargo, otros mostraron su apoyo: “¿Acaso quieres que haya peda con la Banda MS, tío Vive?”, “Si no les parece que la Banda MS esté en el Vive Latino, pues no vayan” y “Ver a la Banda MS y C. Tangana el mismo día, the dream”.