Parazit es un trío instrumental de metal progresivo que nació en Guadalajara como el escaparate de todo lo que no logra encajar en otros sitios y aquí hay lugar para ello. Para esta banda el instrumento toma el papel protagónico sin la presión de nada y en total libertad de crear según la intensidad de sus emociones.

Afirman que la música original no está en su mejor momento y que es necesario crear espacios para este género en particular.

Esta banda busca inyectar su valor personal a la música e influenciar a otros. No tienen reglas ni límites y funciona como un escape a todo.

Kello viene de una familia alegre, a su papá le encantaba cantar y siempre encontró en la música una motivación. Es autodidacta. Sus inicios en el bajo fueron con el disco de And Justice for All de Metallica.