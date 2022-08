No proviene de una familia de músicos, sin embargo, desde pequeño tuvo esa curiosidad. Para sus 15 años ya tenía tres bandas y no tocaba covers, lo cual era impresionante porque todo para él siempre ha sido original.

Esta agrupación se formó en los años 90 cuando tuvo su auge el famoso movimiento denominado la Avanzada Regia, sin embargo, no formaron parte del auge del momento y decidieron crear su propia disquera; Happy Five, con el único objetivo de producir su música original y al mismo tiempo apoyar al talento que hay dentro de este género en particular.

Enrique “El chango” Camacho es el baterista del grupo. Su trayectoria lo ha llevado a pisar escenarios nacionales e internacionales. Es durante la época que colaboraba con el grupo Resorte, que conoce a Chajoe y nace una amistad que hasta hoy en día prevalece.

Enrique, Chajoe y Alan se encontraron nuevamente hace 10 años en la School of Rock, donde además de su gusto y pasión por la música, enseñaban.

“En esa época no sabían qué onda con el baterista, así que me dieron algunas canciones, las ensayé, me gustó el proyecto y me invitaron a participar. Desde entonces estamos juntos”, comenta el Chango.