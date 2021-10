Belinda debuta como productora en video musical de Banda MS y Nodal

La prometida del intérprete de 22 años demostró por primera vez su gran talento como directora de un video. Aunque es bien sabido que Belinda cuenta con experiencia en el mundo de la actuación, la cantante mexicana nunca había tenido la oportunidad de ser directora, es por eso que agradeció con un mensaje emotivo a su prometido y a la Banda MS por darle la oportunidad.

“Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no sólo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello, y espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: arte”, se lee en la publicación.

“Muchas gracias @nodal por confiar en mi visión para contar esta historia, gracias @bandamsoficial y a “La Sinvergüenza” @reginapavon”, agregó.

Ante este mensaje de agradecimiento, Christian Nodal reveló la gran experiencia que fue trabajar al lado de su prometida.

“Cielo eres la mejor directora que existe. No tienes idea cuánto admiro tus talentos, te amo. Gracias por entregarte de esa manera que sólo tú puedes”.