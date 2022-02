Después de que Christian Nodal lanzó recientemente el tema “ Ya no somos ni seremos” , en el que la mayoría coincide es una dedicación a su ex debido al rompimiento de su relación y por el gran parecido de la modelo con la cantante, ante esto, Belinda no quiso quedarse atrás, y también lanza una nueva canción titulada “Mentiras ‘Cabrón’”.

“Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras no me pidas perdón ya no...” versan los primeros versos de la canción.

En la canción, Belinda también expresa que no quiere un man que se esté creyendo mejor que ella, siempre peleando y comportándose como un “cabrón”, cansándose de sus mentiras, y que ya no quiere ya sus besos.

“No quiero un bobo que me, que me controla, ni los fines de semana estar sola como me dejabas esperando por horas. Ahora las llamadas que tus haces se ignoran”, resalta la cantante.