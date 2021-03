Posteriormente, la joven estrella Billie Eilish, quien ganó cinco Premios Grammy el año pasado y recogió su sexto galardón durante el pre-show, interpretó “everything i wanted”.

El primer premio de la noche fue A este par de performances le siguió el de las hermanas Danielle Este y Alana, quienes conforman HAIM.

El trío de pop rock cantó “The Steps”. Inmediatamente, Megan Thee Stallion se impuso a Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat y Kaytranada para llevarse el galardón a Mejor Nuevo Artista. “No quiero llorar”, dijo la rapera al recibir el trofeo de manos de Lizzo. “Solo quiero agradecer a Dios por poner vida en mi cuerpo”, agregó.

Black Pumas interpretando “Colors”, Da Baby, quien portó un impecable traje blanco, cantó “ROCKSTAR”. Continuó la esperada presentación de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quien junto a Jhay Cortez presentó “Dákiti”.

La cantante Dua Lipa ofreció un medley cambiando de vestuarios en más de una ocasión: con los temas “Levitating” con el ya mencionado DaBaby y “Don’t Start Now” terminó su show, difundió eonline.com.

Bruno Mars y Anderson Paak cantaron por primera vez en vivo “Leave The Door Open”, antes de que Miranda Lambert se llevara el premio a Mejor Álbum de Country.

Taylor Swift se apoderó del escenario para ofrecer un medley de temas de sus álbumes folklore y evermore: “cardigan”, “august” y “willow”.

Ellos son los ganadores

Mejor Artista Nuevo: Megan Thee Stallion

Mejor Álbum Country: Wildcard - Miranda Lambert

Mejor Presentación Solista Pop: “Watermelon Sugar” – Harry Styles

Mejor Interpretación Melódica Rap: “Lockdown” – Anderson Pack

Mejor Álbum de Pop Latino o Urbano: YHLQMDL – Bad Bunny

Canción del Año: “I Can’t Breathe” – H.E.R.

Mejor Canción Rap: “Savage” – Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

Mejor Álbum Pop Vocal: Future Nostalgia - Dua Lipa

Mejor Actuación R&B: “Black Parade” - Beyoncé

Álbum del Año: folklore – Taylor Swift

Grabación del Año: “Everything I Wanted” - Billie Eilish

Mejor Canción Rock: “Stay High” - Brittany Howard

Mejor Actuación Rock: “Shameika” - Fiona Apple

Mejor Álbum Rap: King’s Disease – Nas

Mejor Actuación Rap: “Savage” - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo: “Rain On Me” - Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor Álbum R&B: Bigger Love - John Legend

Mejor Álbum R&B Progresivo: It Is What It Is, Thundercat

Mejor Canción R&B: “Better Than I Imagine” - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello y Gabriella Wilson

Mejor Actuación R&B Tradicional: “Anything for You” - Ledisi

Mejor Video Musical: “Brown Skin Girl” - Beyoncé, Blue Ivy Carter y Wizkid

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: La Conquista del Espacio - Fito Paez

Mejor Actuación Solista Country: “When My Amy Prays” - Vince Gill

Mejor Actuación Country Dúo/Grupo: “10,000 Hours” - Dan + Shay y Justin Bieber

Mejor Canción Country: “Crowded Table” - Brandi Carlile, Natalie Hemby y Lori McKenna

Mejor Álbum Rock: The New Abnormal - The Strokes

Mejor Álbum Vocal de Jazz: Secrets Are The Best Stories - Kurt Elling ft. Danilo Pérez

Mejor Álbum Americana: World On The Ground - Sarah Jarosz

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Have You Lost Your Mind Yet? - Fantastic Negrito

Mejor Álbum Musical Global: Twice As Tall - Burna Boy

Mejor Álbum Hablado (Incluye poesía, audio libros y storytelling): Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, And The Richest, Most

Mejor Música de Filme: Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice - Linda Ronstadt

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: American Standard - James Taylor

Mejor Grabación Dance: “10%” - Kaytranada ft. Kali Uchis

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: Live at the Royal Albert Hall - Snarky Puppy

Mejor Actuación de Metal: “Bum-Rush” - Body Count

Mejor Álbum de Música Alternativa: Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Mejor Álbum New Age: More Guitar Stories – Jim “Kimo” West

Mejor Solo Improvisado de Jazz: “All Blues” - Chick Corea

Mejor Álbum de Jazz Instarumental: Trilogy 2 - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Mejor Álbum Ensamblado de Jazz: Data Lords - Maria Schneider Orchestra

Mejor Álbum de Jazz Latino: Four Questions - Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Mejor Actuación de una Canción Gospel: “Movin’ On” - Jonathan McReynolds & Mali Music

Mejor Canción/Actuación de Música Cristiana Contemporánea: “There Was Jesus” - Zach Williams & Dolly Parton

Mejor Álbum Gospel: Gospel, According to PJ - PJ Morton

Mejor Álbum de Música Contemporánea Cristiana: Jesus Is King - Kanye West

Mejor Álbum de Raíces Gospel: Celebrating Fisk! (The 150th Anniversary Album) - Fisk Jubilee Singers

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano): Un Canto Por México, Vol. 1 - Natalia Lafourcade

Mejor Álbun Latino Tropical: 40 - Grupo Niche

Mejor Actuación de Raíces Americanas: “I Remember Everything” - John Prine

Mejor Cambión de Raíces Americanas: “I Remember Everything” - Pat McLaughlin & John Prine

Mejor Álbum Bluegrass: Home - Billy Strings

Mejor Álbum de Blues Tradicional: Rawer Than Raw - Bobby Rush

Mejor Álbum Folk: All the Good Times - Gillian Welch y David Rawlings

Mejor Álbum de Raíces Regionales: Atmosphere - New Orleans Nightcrawlers

Mejor Álbum Reggae: Got to Be Tough - Toots & The Maytals

Mejor Álbum Musical Infantil: All the Ladies - Joanie Leeds

Mejor Álbum de Comedia: Black Mitzvah - Tiffany Haddish

Mejor Álbum de Música de Teatro: Jagged Little Pill

Mejor Compilación de Soundtrack para un Medio Visual: Jojo Rabbi - Various Artists

Mejor Soundtrack Original para un Medio Visual: Joker - Hildur Guðnadóttir,

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: “No Time to Die” - No Time to Die, Billie Eilish O’Connell y Finneas Baird O’Connell

Mejor Empaque de Grabación: “Vols. 11 & 12” - Doug Cunningham & Jason Noto

Mejor Empaque o Empaque Especial Edición Limitada: Ode to Joy - Lawrence Azerrad & Jeff Tweedy

Mejor Álbum Notes: Dead Man’s Pop - Bob Mehr

Mejor Álbum Histórico: It’s Such a Good Feeling: The Best of Mister Rogers - Lee Lodyga & Cheryl Pawelski

Mejor Ingenería de un Álbum No Clásico: Hyperspace - Drew Brown, Andrew Coleman, Shawn Everett, Serban Ghenea, David Greenbaum, Jaycen Joshua & Mike Larson

Mejor Productor del Año, No Clásico: Andrew Watt

Mejor Remix de una Grabación: “Roses (Imanbek Remix)” - Imanbek Zeikenov, remixer (SAINt JHN)

Mejor Ingenería de un Álbum Clásico: Shostakovich: Symphony No. 13, “Babi Yar” - David Frost & Charlie Post

Mejor Productor Clásico del Año: David Frost

Mejor Composición Instrumental: Sputnik - Maria Schneider

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella: “Donna Lee” - John Beasley

Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces: “He Won’t Hold You” - Jacob Collier

Mejor Actuación Orquestal: “Ives: Complete Symphonies”, Gustavo Dudamel

Mejor Grabación de Ópera: “Gershwin: Porgy and Bess” - David Robertson

Mejor Actuación Coral: DanielPour - The Passion of Yeshuah

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño: Contemporary Voices

Mejor Solo Instrumental Clásico: Theofanidis: Concerto for Viola and Chamber Orchestra

Mejor Solo Clásico de un Álbum Vocal: Smyth: The Prison

Mejor Compendio Clásico: Thomas M.T.: From the Diary of Anne Frank & Meditations on Rilke

Mejor Composición Contemporánea Clásica: Rouse: Symphony No. 5