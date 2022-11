“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto”, explicó Brendan, quien agregó que no está dispuesto a ir a la ceremonia por la historia que tiene con ellos. “Mi mamá no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no así”.

Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro, incluso si recibe una nominación como actor por su muy comentada actuación en The Whale.

“Me sentí como un niño pequeño. Sentí que tenía una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar. Sentí que alguien me había arrojado pintura invisible”, abundó el actor. Alguna vez Berk negó que el asalto haya ocurrido en The New York Times.

“La versión del señor Fraser es una invención total”, también dijo en un comunicado a GQ, aceptó que le escribió una carta a Brendan sobre el presunto incidente. “Mi disculpa no admitió haber actuado mal, fue el habitual ‘Si he hecho algo que molestó al señor Fraser, no fue intencionado y me disculpo’”.

La HFPA expulsó a Philip, miembro de la organización desde hace 44 años, en abril de 2021, después de que envió un mail a sus compañeros llamando al movimiento Black Lives Matter un “movimiento de odio racista” y criticando a la cofundadora de BLM, Patrisse Cullors, por comprar una casa en Topanga Canyon, California.

Mientras tanto, los Globos de Oro regresarán oficialmente a NBC en 2023 después de que la cadena se negara a transmitir la entrega de premios a principios de este año en medio de la controversia.