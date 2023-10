Britney Spears reveló que ella y Justin Timberlake acordaron abortar, luego de que ella quedó embarazada, cuando ambos rondaban los 20 años, durante los 2000.

En su nuevo libro de memorias “The Woman in Me”, dio a conocer que cuando se embarazó Timberlake “no estaba contento”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

La cantante explicó que su ex no se alegró con la llegada de un bebé entre ambos, pues aseguraba que eran muy jóvenes y no estaban listos para una responsabilidad tan grande.