La lista de invitados no llegaba ni a los 100 nombres. Según la revista People, entre los asistentes se encontraban Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton y Kathy Hilton.

Por parte de la intérprete de Baby One More Time solo asistieron su hermano mayor, Bryan. Sus hijos, Sean Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, que son fruto de su anterior relación con el bailarín Kevin Federline, quien le envió sus mejores deseos, pero no han podido estar presente en el enlace nupcial.