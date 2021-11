BTS arrasa en los American Music Awards

JLo se vistió de novia para subir al escenario del Microsoft Theatre de Los Ángeles y dio una presentación como solo ella sabe hacerlo.

La cantante de origen latino aprovechó que la promoción de su película al lado de Maluma, Marry me, ya comenzó, es por ello que interpretó en vivo y por primera vez el tema On my way, parte del soundtrack de la cinta que llegará a los cines en San Valentín 2022.

Su traje de novia se compuso por un top estilo corset con una voluminosa falda de tul, en corte midi, firmada por Dolce & Gabbana y un peculiar velo sobre su rostro.