Otro registro de su colección que mostró fue un video junto a V. En este se aprecia a la rapera e ídolo coreando apasionadamente What makes you beautiful, tema con el que Styles saltó a la gloria mundial a principios de la década pasada, como miembro de One Direction, publicó larepublica.pe.

Los abrazos de BTS con Lizzo

Gracias a los grabaciones de asistentes al concierto de Harry Styles, se pudo ver desde más perspectivas el gran cariño que se profesaron los surcoreanos y la estadounidense, mientras disfrutaban el espectáculo.

Algunos admiradores, incluso, pudieron captar el cálido abrazo que se dieron. En particular, el siguiente acercamiento al apretujón entre V y Lizzo se robó la atención entre fans de los citados artistas.